مدرب سويسرا: نيمار لاعب استثنائي ومن الصعب إيقافه

جهينة نيوز

يرى فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لسويسرا لكرة القدم، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب استثنائي، وسيكون من الصعب إيقافه.

جاءت تصريحات بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي قبل مباراة منتخبي سويسرا والبرازيل غدا الأحد، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة للعرس العالمي.

وقال بيتكوفيتش اليوم السبت، "نيمار لاعب استثنائي، من الصعب إيقاف خطورته وسرعته طوال المباراة بكاملها، فهو واحد من أقوى اللاعبين في العالم".

وأضاف "علينا أن نستعد عقليا للعب ضد مثل هؤلاء اللاعبين الأقوياء، كما أن سويسرا لا تهدف فقط لتقديم مباراة جيدة، ولكن أيضا للفوز باللقاء".

واختتم مدرب سويسرا تصريحاته قائلا "في عالم كرة القدم عندما تلعب على التعادل ستخسر المواجهة، لذا فإن فلسفتنا تتمثل في الهجوم لتحقيق الانتصار".

ويسعى المنتخب السويسري من خلال مشاركته العاشرة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، لإنهاء عقدة ربع النهائي والتأهل إلى المربع الذهبي للعرس العالمي.

وستكون مواجهة الغد هي الأولى بين المنتخبين في بطولة كأس العالم منذ 68 عاما، وتحديدا منذ مونديال 1950 حيث انتهت المباراة وقتها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

المصدر: الاناضول