"المعارضة السورية" تعتزم تقديم لائحة بـ50 اسما لتشكيل اللجنة الدستورية!

جهينة نيوز

تعتزم "المعارضة السورية" تقديم لائحة من 50 اسما لتشكيلة اللجنة الدستورية، تمثل كل مكونات "المعارضة" وتضم شخصيات من خارج الهيئة العليا للمفاوضات ذات خبرة قانونية دستورية.

وأفادت قناة "RT" نقلا عن مصدر في "المعارضة" اليوم السبت، أن "وفدا من المعارضة سيجتمع في جنيف ابتداء من الاثنين المقبل بالتوازي مع الاجتماعات التي ينوي المبعوث الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا عقدها".

ولم يحدد المصدر موعد تسليم اللائحة، لكن اجتماعات المعارضة تبدأ الاثنين في جنيف ولديها لائحة جاهزة من خمسين اسما.

و أعلن دي ميستورا في وقت سابق أن مسؤولين كبارا من روسيا وإيران وتركيا سيلتقون في جنيف 18 و 19 يونيو حزيران الجاري للتشاور حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية.