اعتقالات في تركيا بعد هجوم قتل فيه 4 اشخاص جنوب شرقي البلاد

جهينة نيوز

اعتقلت سلطات الأمن التركية اليوم السبت، 19 شخصا، بينهم مسؤولون بحزب الشعوب الديمقراطي، على خلفية الهجوم المسلح، الذي أدى إلى مقتل 4 وإصابة 8 آخرين إثر شجار بين أعضاء في حملة أحد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وبعض أصحاب المتاجر بمدينة سروج التابعة لإقليم شانلي أورفا، ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي البلاد.

وقال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي أيهان بيلغن في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إنه: "اعتقلت الشرطة التركية 19 شخصا بينهم مرشح حزب الشعوب الديمقراطي للانتخابات البرلمانية ونائب رئيس بلدية سروج السابق ورئيسة فرع حزب الشعوب الديمقراطي في سروج روجدا بينيجي إضافة إلى عضو مجلس بلدية سروج وذلك على خلفية الحادث الذي وقع في المدينة والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين".

وأكد بيلغن "أن الحادث لم يدب بين أعضاء حملة النائب عن حزب العدالة والتنمية وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي كما ادعت وسائل الإعلام" وأضاف: "كان النائب عن حزب العدالة والتنمية قد زار أصحاب المتاجر قبل يوم من وقوع الحادث حيث جرى نقاش بين النائب وأحد أصحاب المتاجر ولم يحدث أي شجار أو هجوم مسلح".

وتابع: "وفي اليوم الثاني قام أعضاء من حملة النائب يلدز بمهاجمة صاحب المتجر وإطلاق النار عليه ما أدى إلى اندلاع معركة مسلحة بينهم وبين أصحاب المتاجر".

وأكد أن "أعضاء حملة النائب يلدز هاجموا أيضا المستشفى التي نقل إليها المصابون حيث قاموا بقتل عدد من المصابين في المستشفى" وأضاف "أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي ليسوا طرفا في الحادث وإنما اندلع هذا الشجار بين أعضاء من حزب العدالة والتنمية وعدد من أصحاب المتاجر".

وكان 4 أشخاص بينهم شقيق النائب قتلوا وأصيب 8 آخرين في إقليم شانلي أورفا جنوب شرق تركيا، بوم الخميس الماضي، إثر شجار دب بين أعضاء في حملة نائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم وبعض أصحاب المتاجر المحليين.

وقال المسؤولون الأتراك بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أعضاء من حزب العمال الكردستاني هم من اعتدوا على أعضاء حزب العدالة والتنمية في سروج.