فرنسا تنهي موقعة استراليا بفوز باهت

جهينة نيوز:

استهل منتخب فرنسا مشواره في كأس العالم بعرض مخيب للآمال بالفوز على أستراليا 2-1 اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

تقدم أنطوان جريزمان لفرنسا بالدقيقة 58 وتعادل ميل جيديناك لأستراليا بعدها بأربع دقائق من ركلتي جزاء، قبل أن يخطف بول بوجبا هدف الفوز بالدقيقة 81.

شهدت التشكيلة الأساسية للديوك عدة تعديلات بمشاركة ظهيري الجنب بينامين بافارد ولوكاس هرنانديز بجوار قلبي الدفاع صامويل أومتيتي ورافائيل فاران، مع وجود ثلاثي الوسط نجولو كانتي، بول بوجبا وتوليسو خلف ثلاثي الهجوم أنطوان جريزمان وكيليان مبابي وعثمان ديمبلي.

الشوط الأول كان فقيرا للغاية، عجز فيه المنتخب الفرنسي عن تهديد مرمى أستراليا باستثناء تسديدات غير مؤثرة لجريزمان وبوجبا، بينما اختفت أي خطورة تماما لديمبلي ومبابي.

أما منتخب أستراليا اكتفى بالدفاع فقط، وكاد أن يهز شباك الديوك بالدقيقة 17 من كرة عرضية غير توليسو اتجاهها، وأبعدها هوجو لوريس بصعوبة، بعدها سدد الظهير الأيسر عزيز بيهيش بعيدا عن القائم الأيسر.

الشوط الثاني لم يكن أفضل حالا للفريقين، مع إثارة استمرت 4 دقائق فقط بعدما لجأ الحكم الأوروجوياني أندريس كونا لتقنية الفيديو ليتأكد من عرقلة أنطوان جريزمان، الذي سدد ركلة الجزاء بنجاح في الزاوية اليسرى.

إلا أن الفرحة الفرنسية لم تدم طويلا حيث ارتكب أومتيتي خطأ ساذجا بعدما أبعد كرة عرضية بيده، ليسجل جيديناك التعادل لأستراليا من ركلة جزاء سددها في الزاوية اليسرى.

تحرك ديديه ديشامب لتنشيط الصفوف بإشراك أوليفيه جيرو ونبيل فقير مكان جريزمان وديمبلي، ورد عليه بيرت فان مارفيك بإشراك تومي يوريتش وجاكسون إيرفين مكان أندريو نابوت وتوم روجيتش.

نال كورنتين توليسو بطاقة صفراء نتيجة عرقلة مهاجم أستراليا، بعدها غادر الملعب ليشارك مكانه بليز ماتويدي.

ومن تمريرة لجيرو تابعها بوجبا بقدمه لتدخل المرمى بعدما اصطدمت بالعارضة، ليدفع المنتخب الأسترالي بآخر تبديلاته بمشاركة دانييل أرزاني مكان روبي كروز، وكاد منتخب فرنسا أن يسجل هدفا ثالثا لولا تباطؤ مبابي وفقير وبوجبا في تسديد الكرة بالمرمى الخالي.

ضغط المنتخب الأسترالي في الدقائق الأخيرة سعيا للتعادل إلا أن نجوم فرنسا قتلوا الوقت وأبطلوا مفعول الكرات العالية للكانجارو.