القرارات الامريكية تهدد بانخفاض التبادل التجاري بين أبو ظبي وطهران

جهينة نيوز

افاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا، معضد حارب الخييلي، بأن حجم التبادل التجاري بين أبو ظبي وطهران ليس كبيراً وقد ينخفض بعد القرارات الأمريكية الأخيرة.

وقال الخييلي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "علاقتنا هي مع الإيرانيين ، وليس مع "النظام" وتعود إلى آلاف السنين، وبيننا تبادل اقتصادي ولكن ليس بهذا الحجم الكبير… لا تزيد عن 4 مليار في السابق، والآن بعد القرارات الأمريكية قد تنخفض".

وأضاف السفير أن "هناك علاقة تاريخية مع إيران قبل حتى الشاه والخمييني،… وهذه العلاقات التجارية بين التجار موجودة، وموضوع الثقة كان موجود ولكن حجم التبادل التجاري ليس كبيرا بحيث يمكن أن يؤثر على اقتصاد الإمارات، وهي محدودة، نحن بيننا وبين المملكة العربية السعودية أكثر من 45 مليار وبيننا وبين العراق ما يزيد على 26 مليار دولار".