حماة تستضيف مهرجان السائح الصغير هذا العام

جهينة نيوز

تبدأ في السابع والعشرين من الشهر الجاري فعاليات مهرجان السائح الصغير الرابع الذي يقام سنوياً بالتعاون ما بين وزارة السياحة ومنظمة طلائع البعث وذلك في محافظة حماة، ويشمل برنامج حفل الافتتاح فقرات فنية منوعة تتضمن الغناء والمسرح والفنون الشعبية، ويقام معرض للأزياء الشعبية والتراثية، وجولة للأطفال المشاركين على المناطق الأثرية في المحافظة.

ويتابع المهرجان فعالياته بتقديم عروضه في المراكز الثقافية في محافظة حماة وريفها وجولات إطلاعية على المواقع السياحية والأثرية.‏

وكان المهرجان السنوي الثالث أقيم في العام الماضي في محافظة اللاذقية بمشاركة أكثر من 200 طفل وطفلة ويهدف إلى ترسيخ مفهوم التشاركية المجتمعية لدى الأطفال وغرس القيم النبيلة في نفوسه والعادات الصحيحة وتعميق انتمائهم للوطن، كما يخلق المهرجان فرصة للتبادل المعرفي للعادات والتقاليد الشعبية والتراثية في مختلف المحافظات، ويشكل رسالة من أطفال سورية إلى أطفال العالم مضمونها (من حقنا أن نعيش طفولة ملؤها العلم والمعرفة والعافية وأن نفرح كبقية أطفال العالم رافضين الإرهاب الدخيل على سورية).‏

وكان جرى في العام 2014 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة ومنظمة طلائع البعث للتعاون المشترك حول الأنشطة المتعلقة برعاية الطفولة، وتنص الاتفاقية على أن يتعاون الجانبان على إقامة مهرجان السائح الصغير بشكل سنوي في كل محافظة ويشتمل على فعاليات وأنشطة فنية وموسيقية ومسرحية، وفنون شعبية وشعر وعروض رياضية وزيارة مواقع أثرية ورموز وطنية، وذلك بهدف تعزيز الثقافة السياحية لدى الأطفال وإنجاز التعاون بين مختلف الجهات في عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال.‏