ماذا فعلت ميلانيا ترامب مع زوجها في ليلة عيد ميلاده؟

جهينة نيوز

قال ممثل زوجة رئيس الولايات المتحدة، ستيفاني غريشام، إن ميلانيا ترامب قد طارت إلى نيويورك لعقد اجتماعات، ولهذا لم تستطع أن تكون مع زوجها في ليلة عيد ميلاده.

ويشار إلى أن ميلانيا ترامب كانت غادرت "برج ترامب" في 14 حزيران/ يونيو بعد أن أمضت يومين هناك، وفق صحيفة "ديلي ميل".

واحتفل الرئيس الأمريكي في 14 حزيران/ يونيو بعيد ميلاده الثاني والسبعين. وقال خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنه "تلقى العديد من القبلات من زوجته الجميلة" في هذه المناسبة.

وأشار غريشام إلى أنه لم يتم منع ميلانيا من الرحلات الجوية الداخلية (بسبب وضعها الصحي)، حيث أن الرحلة من واشنطن إلى نيويورك تستغرق حوالي ساعة.