الرئيس المصري يعفو عن أكثر من 3 آلاف سجين!

جهينة نيوز

قالت وزارة الداخلية المصرية أمس الجمعة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا عن 3477 سجينا، حكم على كثير منهم بسبب ديون عجزوا عن تسديدها.

وأضافت الوزارة في بيان على صفحتها في "فيسبوك" أنه من بين من شملهم العفو بمناسبة عيد الفطر 690 رجلا وامرأة حكم عليهم بالسجن لعجزهم عن أداء الديون.

ومن غير الواضح الجرائم التي أدين بها باقي من شملهم العفو، كما لم تنشر قائمة بالأسماء.

وعلى مدى السنوات الماضية أصدر السيسي خلال المناسبات الوطنية والدينية مراسم بالعفو عن سجناء، بينهم طلاب ومحتجون شباب.

المصدر: رويترز