سيلفستر ستالون ينضم إلى قائمة نجوم هوليوود المتهمين بالإعتداء الجنسي !

جهينة نيوز:

في خضم أجواء الاتهامات بالاعتداء الجنسي التي تشهدها هوليوود منذ ثمانية أشهر ضد عشرات الممثلين والمخرجين والمنتجين، ما اضطر شخصيات بارزة لترك أعمال يشاركون أو كانوا سيشاركون فيها .

قال الادعاء في لوس انجلوس إن فريقه المعني بالجرائم الجنسية ينظر قضية ضد النجم سيلفستر ستالون بطل سلسلة أفلام "روكي".

ولم يقدم جريج ريسلينج المتحدث باسم مكتب الادعاء في لوس انجلوس تفاصيل، لكنه قال يوم الأربعاء إن القضية قدمتها شرطة مدينة سانتا مونيكا الساحلية بولاية كاليفورنيا.

وكان مارتن سينجر محامي ستالون قد قال في كانون الأول الماضي إن امرأة "قدمت بلاغا إلى الشرطة تزعم اغتصابها قبل 27 عاما".

وقالت شرطة سانتا مونيكا في كانون الأول إنها تحقق في شكوى قدمت في تشرين الثاني 2017 تزعم حدوث سوء سلوك جنسي من جانب ستالون في التسعينات.

ولولاية كاليفورنيا قانون معقد فيما يتعلق بالقيود على الملاحقة القضائية عن الاعتداءات الجنسية، ويجب أن تكون المقاضاة عن الجرائم خلال عشر سنوات من وقت ارتكابها.

ويذكر أنه في الشهر الماضي تم توجيه الاتهام للمنتج هارفي واينستين في نيويورك بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. وفي نيسان، أدين الممثل الكوميدي بيل كوسبي بتخدير امرأة والاعتداء عليها جنسيا عام 2004.