تشرين يتيح لجماهيره فرصة متابعة المونديال مجانا

جهينة نيوز:

أعلن نادي تشرين السوري، أنه بإمكان أنصاره متابعة مباريات مونديال روسيا مجاناً في ملعبه في مدينة اللاذقية، وذلك بعد الاتفاق مع إحدى الشركات المحلية حول تركيب شاشات عملاقة في أكثر من زاوية بالملعب.

ويسعى النادي لإتاحة فرصة متابعة المونديال بسهولة أمام جماهيره، ودون تحمل أي نفقات خاصة، بعد أن رفعت معظم المقاهي والفنادق التي تبث المونديال أسعار الدخول لمشاهدة المباريات.

ومن المتوقع أن تقوم عدة أندية محلية بنفس الأمر خلال الساعات المقبلة.

ولم تنشغل الجماهير السورية بأول أيام عيد الفطر، حيث اتجهت أمس الجمعة للمقاهي لمتابعة مباريات اليوم الثاني من المونديال، ورفعت أعداد كبيرة منها أعلام مصر.

وأعربت الجماهير عن حزنها بعد خسارة الفراعنة في الوقت القاتل أمام أوروجواي بهدف نظيف.