الصحف الإسبانية: كريستيانو أفسد علينا مبارتنا الأولى في المونديال

جهينة نيوز:

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم السبت الضوء على المباراة "المدهشة" التي جمعت بين منتخبي إسبانيا والبرتغال أمس في مستهل مشواريهما بمونديال روسيا 2018 والتي انتهت بالتعادل (3-3)، مشيرة إلى أن نجم "البحارة" كريستيانو رونالدو أفسد على "لا روخا" أول مباراة له في البطولة.

وبهذا العنوان افتتحت (ماركا) عددها الصادر اليوم مع صورة لكريستيانو وهو يسجل هدفه الثاني الذي هز الشباك بفضل خطأ حارس "الماتادور" ديفيد دي خيا، مبرزة أن إسبانيا قدمت مباراة جيدة انتهت بالتعادل.

كما أشارت في عنوان فرعي إلى أن مهاجم المنتخب الإسباني "دييجو كوستا قاد المسيرة بتسجيل ثنائية ودي خيا أهدى الخصم هدفا"، مبرزة أن "CR7" قدم "أداء مدهشا وأصبح 'بيتشيتشي' المونديال بالفعل بثلاثة أهداف".

ونقلت الصحيفة تصريحات مدرب "لا روخا" الجديد، فرناندو هييرو الذي أشاد بأداء كريستيانو لكنه أكد "ما كنت لأستبدله بأي من لاعبي فريقي".

من جانبها، اختارت (آس) صورة لكريستيانو ودي خيا بين الشباك وعنونتها "قليل من الحظ كثير من كريستيانو"، مشيرة إلى أن المهاجم البرتغالي "حقق التوازن في مباراة كانت إسبانيا هي الأفضل فيها".

كما سلطت الصحيفة، التي أبرزت أيضا ثنائية كوستا وخطأ دي خيا "الهائل"، الضوء على تصريحات مدربي الفريقين ونقلت اعتراف هييرو "مع الأخذ في الاعتبار ما فعله كريستيانو، أنا راض عن النتيجة".

وكذلك أبرزت تصريحات مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس الذي لفت إلى أن "اللعبة التي سجل منها دييجو كوستا هدفا تثير الكثير من الشكوك".

وبكلمة "رائع"، عنونت صحيفة (موندو ديبورتيفيو) صفحتها الرئيسية مع صورة لكريستيانو وكوستا وهما يتصارعان على الكرة، مبرزة أن منتخب "لا روخا تألق في بداية مشواره بالبطولة أمام البرتغال لكنه سقط في التعادل أمام تنافسية وهاتريك كريستيانو".

ووصفت الصحيفة المباراة بـ"الكاملة" مبرزة "ثنائية كوستا وخطأ دي خيا وصاروخ ناتشو"، صاحب الهدف الثالث لإسبانيا.

بدورها، افتتحت صحيفة (سبورت) عددها الصادر اليوم بكلمة "مدهش" مع صورة لكريستيانو وهو يكافح بين لاعبي منتخب إسبانيا، مشيرة في عنوان فرعي إلى أن "إسبانيا والبرتغال تعادلتا في مباراة رائعة شهدت ثنائية من كوستا وهاتريك لكريستيانو وخطأ من دي خيا".

كما أبرزت الصحيفة الكتالونية أن منتخب "لا روخا تغلب على تدخل ريال مدريد مع (جولين) لوبيتيجي وأثبت أنه ما زال مرشحا قويا للفوز بالمونديال"، في إشارة لإعلان الملكي عن التعاقد مع مدرب إسبانيا قبل أيام قليلة من انطلاق صافرة كأس العالم، ما دفع رئيس الاتحاد الإسباني للعبة، لويس روبياليس لإقالته وتعيين هييرو بدلا منه.