لندن لن تتعاون مع موسكو في التحقيق بقضيتي سكريبال وغلوشكوف

جهينة نيوز

أكدت السفارة الروسية لدى بريطانيا أن لندن ترفض التعاون مع موسكو في التحقيق بقضية تسميم الضابط الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته ومقتل النائب السابق لمدير شركة ايروفلوت الروسية نيكولاي غلوشكوف الأمر الذي يضر بالتحقيقات ويمنع التوصل للحقيقة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ممثل السفارة قوله اليوم “لا يزال الجانب البريطاني صامتا ولم يقدم أي أجوبة للنيابة العامة الروسية والسفارة حول سير بحث طلبات الجانب الروسي لتقديم المساعدات القانونية في القضايا الجنائية التي يتم التحقيق فيها في روسيا بشأن غلوشكوف ومحاولة قتل سكريبال وابنته”.

وأضاف ممثل السفارة الروسية: “بريطانيا لا تتعاون في التحقيق في هذه القضايا المهمة ونعتقد أن ذلك يضر بالنشاط القانوني الهادف إلى الوصول للحقيقة واستعادة العدالة”.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أكد في وقت سابق أن السلطات البريطانية تدمر الأدلة المادية في قضية تسميم سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري ببريطانيا مشيرا إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فند ادعاءات لندن حول دور موسكو في تسميمهما.

وحكم القضاء الروسي على غلوشكوف غيابيا بالسجن لمدة 8 سنوات بسبب اختلاس أموال من شركة ايروفلوت ولقي مصرعه في بريطانيا في الـ 13 من آذار الماضي وفي البداية قالت شرطة سكوتلاند يارد إن وفاته “غامضة ولا يمكن تفسيرها” وفيما بعد أعلنت أن الحديث يدور عن “عملية اغتيال”.