القوات العراقية تقضي على 4 من إرهابيي “داعش” في ديالى

جهينة نيوز

قضت القوات العراقية على أربعة من إرهابيي تنظيم “داعش” بمحافظة ديالى شرق العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن رئيس اللجنة الأمنية لمجلس ديالى صادق الحسيني قوله اليوم إن “قوات الحشد الشعبي نفذت عملية نوعية في عمق وادي ثلاب شمال شرق بعقوبة أسفرت عن مقتل أربعة من إرهابيي تنظيم “داعش” بينهم قيادي” مشيرا إلى أن العملية تأتي في إطار ملاحقة خلايا التنظيم التكفيري في منطقة حيوية.

ونفذت الأجهزة الأمنية العراقية مؤخرا سلسلة عمليات عسكرية واسعة لتعقب خلايا إرهابيي “داعش” في مناطق متفرقة من محافظة ديالى.