تعرف على سر احتفال رونالدو "الغريب" بهدفه في إسبانيا؟

السبت, 16 حزيران 2018 الساعة 11:46 | رياضة, مونديال روسيا 2018

تعرف على سر احتفال رونالدو

جهينة نيوز

كشفت إحدى الشبكات التلفزيونية الأمريكية سر احتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده في مرمى إسبانيا أمس الجمعة، في مونديال روسيا 2018.

وقالت شبكة "ESPN" إن سر احتفال رونالدو، بعد الهدف الأول بالإشارة على ذقنه، هو توجيه رسالة للجميع بأنه الأفضل في التاريخ، وليس الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وأوضحت أن ميسي ظهر في الفترة الأخيرة في حملة إعلانات بصورة بجانب ماعز، في إشارة إلى أنه أفضل لاعب في كل الأوقات.

وكلمة ماعز باللغة الإنكليزية "Goat" تعتبر اختصارا لجملة الأفضل على الإطلاق "Greatst of all time".

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.


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