واشنطن تحتجز نحو الفي طفل من أبناء المهاجرين بعد فصلهم قسرا عن ذويهم!

جهينة نيوز

احتجزت السلطات الأمريكية نحو ألفي طفل من أبناء المهاجرين بعد فصلهم قسرا عن ذويهم وفق اعتراف مسؤول أمريكي وذلك استمرارا لانتهاكاتها بحق القادمين إلى الولايات المتحدة وتجاهلا للنداءات الدولية بهذا الخصوص.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة دعت مؤخرا الولايات المتحدة للتوقف عن احتجاز عائلات المهاجرين غير الشرعيين وفصل الأطفال عن ذويهم وقالت إن هذه الممارسات “مخالفة للقانون الدولي” بينما اكدت مفوضية شؤون اللاجئين ان الظروف التي تعيشها البلدان التي تتحدر منها أغلبية المهاجرين تمنحهم الحق بالحماية الدولية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لأمريكية قوله خلال اتصال مع صحفيين أمس “تم بين الـ19 من نيسان والـ31 من أيار فصل 1995 طفلا عن 1940 بالغا اعتقلتهم دوريات حرس الحدود استعدادا لمقاضاتهم بسبب عبورهم الحدود بطريقة غير شرعية”.

وعلى الرغم من التنديد الدولي بانتهاكات واشنطن بحق المهاجرين ولا سيما لجهة فصل الاطفال عن ذويهم ادعى المسؤول الأمريكي أن هؤلاء القصر “يلقون معاملة لائقة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف في وقت سابق المهاجرين القادمين إلى بلاده بـ “الحيوانات” مؤكدا بذلك نزعته العنصرية ومتجاهلا مسؤولية بلاده عن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في أجزاء كثيرة من العالم.