نيمار: أنا أفضل لاعب على كوكب الأرض!

جهينة نيوز

قال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، المحترف في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه أفضل لاعب كرة قدم على كوكب الأرض فقط.

وأكد نجم منتخب "السامبا" في حوار مع قناة تلفزيونية برازيلية، أنه "أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، نظرا لأن الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي من كوكب آخر".

وأضاف نجم سان جيرمان: "ميسي ورونالدو أفضل من كل اللاعبين في الوقت الحالي لأنهما من كوكب آخر"، في إشادة بهذين اللاعبين.

ويتطلع نيمار، صاحب لقب أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، إلا أنه يجد صعوبة كبيرة في تحقيق طموحه، وسط سيطرة الثنائي ميسي ورونالدو على الجائزة في العقد الأخير، إذ توج كل واحد منهما بخمس كرات ذهبية.