اقامة حواجز أمنية حول برج إيفل بباريس!

جهينة نيوز

تعتزم بلدية العاصمة الفرنسية باريس الكشف عن حواجز أمنية أقامتها حول المعلم الشهير برج إيفل بهدف حمايته من التهديدات الإرهابية على حد تعبيرها.

وكانت باريس شيدت حواجز مؤقتة حول البرج خلال عام 2016 المنصرم إثر عمليات إرهابية جرت في البلاد أودت بحياة 240 شخص، لكنها الآن تعمل على استبدالها بحواجز دائمة من الزجاج والحديد.

في الغضون أعرب السكان المقيمون في جوار البرج عن عن عدم ارتياحهم للإجراءات الجديدة التي تقيد الحرية، فيما عبرت مجموعة تسمى “أصدقاء البطل مارس” عن استيائها من التكلفة الباهظة للسياج التي قدرت بـ 40 مليون دولار.