عرقلة المصالحة في درعا يعني فتح باب الخيار العسكري.. ودبابات “تي-90″ تترأس المعركة المرتقبة!

جهينة نيوز

أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش يواصل استعداداته لمعركة محتملة في درعا، كاشفة عن إحضاره لدبابات حديثة تترأس المعركة المرتقبة.

وبحسب موقع إخباري روسي فأن الجيش السوري يستعد لإطلاق عمليته العسكرية القادمة في أية لحظة لتطهير محافظة درعا المتاخمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مفيداً بأن العملية ستمتد لتشمل ما تبقى من ريف السويداء الشمالي المتصل بريف درعا.

كما لفت الموقع إلى أن المجموعات المسلحة الإرهابية تعرقل اتفاقا يقضي بخروج المسلحين إلى الشمال السوري، كاشفاً عن تهديدات من قبل المسلحين باغتيال القادة الموافقين على شروط المصالحة.

وأشار الموقع إلى أن حملة الجيش إلى درعا ضمت دبابات حديثة من طراز “تي-90″، فضلاً عن تجهيزه لقوة عسكرية ضخمة على رأسها القوة الضاربة المختصة بالعمليات الاقتحامية.

هذا وتعد محافظة درعا ذات موقع استراتيجي، وتشكل أهمية في خريطة العمليات العسكرية وهي نقطة وصل بين مناطق وسط وجنوب شرق سورية، امتداداً على طول شريط المناطق الحدودية الأردنية.