أمريكا تحذر مواطنيها من خطر الإرهاب أثناء كأس العالم في روسيا

السبت, 16 حزيران 2018 الساعة 11:17 | رياضة, مونديال روسيا 2018

أمريكا تحذر مواطنيها من خطر الإرهاب أثناء كأس العالم في روسيا

 

جهينة نيوز

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكيين يوم امس الجمعة من أن الإرهابيين قد يستهدفون أماكن إقامة مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، دون أن تشير إلى أي تهديد محدد.

وقالت الوزارة في تحذير سفر ”تمثل الأحداث الدولية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم هدفا جذابا للإرهابيين“.

وأضافت ”رغم أن الأمن لكأس العالم سيكون شاملا، ربما يسعى الإرهابيون إلى مهاجمة مواقع الأحداث مثل الملاعب ومناطق المشاهدة والمواقع السياحية ومراكز النقل والأماكن العامة الأخرى“.

وكما هو الحال في التحذيرات السابقة، حثت وزارة الخارجية الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى روسيا بشكل عام بسبب خطر الإرهاب علاوة على مضايقات وابتزاز المسؤولين في إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين.

رويترز


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