أمريكا تحذر مواطنيها من خطر الإرهاب أثناء كأس العالم في روسيا

جهينة نيوز

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكيين يوم امس الجمعة من أن الإرهابيين قد يستهدفون أماكن إقامة مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، دون أن تشير إلى أي تهديد محدد.

وقالت الوزارة في تحذير سفر ”تمثل الأحداث الدولية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم هدفا جذابا للإرهابيين“.

وأضافت ”رغم أن الأمن لكأس العالم سيكون شاملا، ربما يسعى الإرهابيون إلى مهاجمة مواقع الأحداث مثل الملاعب ومناطق المشاهدة والمواقع السياحية ومراكز النقل والأماكن العامة الأخرى“.

وكما هو الحال في التحذيرات السابقة، حثت وزارة الخارجية الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى روسيا بشكل عام بسبب خطر الإرهاب علاوة على مضايقات وابتزاز المسؤولين في إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين.

رويترز