فرنسا وإيطاليا تسعيان للتعاون بشأن المهاجرين

جهينة نيوز

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي، أمس الجمعة، على العمل مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا لحل مشكلات الهجرة بدلا من الانضمام إلى "محور" مناهض للهجرة.

وسعى ماكرون وجوزيبي، اللذان تبادلا الابتسامات ووصف كل منهما الآخر بالـ "صديق"، إلى تجاوز الخلاف في باريس بعد نشوب أزمة دبلوماسية في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب رفض روما استقبال سفينة إنقاذ مهاجرين على أحد موانئها، بحسب رويترز.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع كونتي:

"آمل بقوة أن تعمل فرنسا وإيطاليا معا لطرح مقترحات والمساهمة بحلول أوروبية خاصة مع شركاء مثل إسبانيا وألمانيا".

وتسبب خلاف بين باريس وروما بشأن مصير سفينة عليها أكثر من 600 مهاجر منهم نساء وأطفال في تدخل البابا فرنسيس وأثار الشقاق في أوروبا وتوترا في الائتلاف الألماني الهش الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

يذكر أن إيطاليا كانت قد استدعت السفير الفرنسي وطالبته باعتذار من ماكرون الذي قال إن إيطاليا تصرفت "باستخفاف وعدم مسؤولية" بإغلاق موانئها أمام المهاجرين.