اليابان لا تستبعد إنشاء صندوق دولي بهدف نزع "نووي" كوريا الشمالية

جهينة نيوز

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، اليوم السبت، أنه لا يستبعد إمكانية إنشاء صندوق دولي لتمويل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء: "نوه آبي اليوم، إلى إمكانية إنشاء هيكل (صندوق) يستطيع من خلاله المجتمع الدولي تمويل نزع السلاع النووي لكوريا الشمالية بالكامل".

ونقلت الوكالة عن أبي، قوله: "على سبيل المثال، إنشاء آلية لكوريا الشمالية للتخلي عن الأسلحة النووية".

في سياق آخر، أفادت السكرتيرة الصحفية للبنتاغون، دانا وايت، أمس الجمعة ، أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، ناقش مع نظرائه من كوريا الجنوبية واليابان، الوضع في المنطقة ونتائج قمة الولايات المتحدة، كوريا الشمالية في سنغافورة.

وجاء في تقرير وايت، بخصوص حديث ماتيس مع نظيره الياباني: "أكدت الولايات المتحدة مجددا على ثبات الالتزامات الدفاعية اتجاه اليابان وعزمها على الحفاظ على الجاهزية القتالية لقواتها في المنطقة، وتعهد الوزيران بمواصلة التعاون الوثيق من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة".