"العدوان السعودي" يسيطر على مطار الحديدة باليمن

جهينة نيوز

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية،اليوم السبت، أن الجيش اليمني الموالي للرئيس هادي وتساندها قوات من التحالف بقيادة السعودية استطاعت السيطرة على مطار مدينة الحديدة في اليمن.

وقال المركز في تغريدة على تويتر "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي تحرر مطار الحديدة الدولي من قبضة الحوثيين والفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة".

وأطلق "التحالف العربي" بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة، في 13 حزيران/ يونيو، عملية "الانتصار الذهبي" لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومطارها ومينائها من قبضة جماعة أنصار الله، على الرغم من التحذيرات من الأمم المتحدة بشأن كارثة إنسانية محتملة في حال قصف المدينة، وهي النقطة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية الى شمال البلاد.