بوحدوز يعتذر من المغاربة بعد الخسارة من إيران

جهينة نيوز:

أعرب مهاجم المنتخب المغربي لكرة القدم عزيز بوحدوز الجمعة عن أسفه لتسجيله هدف الفوز لإيران خطأ في مرمى منتخب بلاده خلال مباراتهما في مونديال روسيا 2018 (صفر-1)، متقدما باعتذاره من المشجعين.

وفي ما يأتي أبرز تعليقات اللاعبين المغاربة عقب الخسارة القاتلة امام ايران، والتي أتت في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع:

- بوحدوز: "كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا وبالنسبة لنا جميعا. بدأنا المباراة جيدا، لكننا لم نلعب كما خططنا. إنها لحظة مريرة بالنسبة لي. للأسف، هذا يحدث في كرة القدم. واليوم، حدث ذلك لي. أريد الاعتذار للفريق، والمشجعين و35 مليون شخص في المغرب (...). من الآن أنا الغبي، ولكنني سأتعامل مع الموقف لأنني أمارس هذه الرياضة لسنوات عديدة. زملائي دعموني. الآن علينا أن نتحد ونرد".

- أمين حارث: "خلقنا الفرص لكننا لم نكن فعالين، وأنا الاول. كان بامكاننا تحقيق الافضل. لا يزال أمامنا مباراتان في غاية الصعوبة مع البرتغال واسبانيا ... يجب أن ننسى الآن هذه الهزيمة".

- خالد بوطيب (لم يشارك في المباراة): "أمامنا أربعة أو خمسة أيام لاعادة ترتيب صفوفنا. سنحاول أن نقدم أقصى ما لدينا ضد البرتغال، إن شاء الله. (...) لقد خسرنا، ولكن لو كنا فعالين أمام المرمى، كان يمكن أن نفوز. (...) كان يتعين علينا ترجمة الفرص التي حصلنا عليها في البداية الجيدة جداً وإدارة المباراة. (عن بوحدوز) دخل بديلا وسجل في مرمى منتخب بلاده، يشعر وكأنه خطأه. لم نلمه، حاولنا تحفيزه".

المصدر أ ف ب