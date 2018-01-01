أبراج يوم السبت 2018/6/16 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٦/ ٦: يحب الحياة ولا يحب المشاكل يدافع عن الحق ويتحمل البقاء لفترة هادئا، يحب الحياة والحركة صريح وصادق لا يحب القيود ولا الاساءة، يحب النفوذ، يحب الاحتفاظ بجانب غامض من حياته، قادر على التوقع ويستبق الحدث، بداية السنة كان فيها انشغالات وهموم، لكن في الاشهر القادمة مرحلة جديدة وتكون محظوظا بانفراجات عاطفية ممتازة يسمح بها الوضع، فترة مناسبة للقاء النصف الاخر، تغيير بالنتائج على صعيد قرارات ومسائل قانونية، للبعض فرصة عمل خارج البلد وللبعض عمل مع مؤسسات جديدة، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: ارتفاع بالمعنويات ويوم مميز بحضورك وتستعيد القوة من الرفقة والأحبة، يخطر على بالك التسلية والتعاون والتعاطف، بإمكانك قلب المعطيات لصالحك وتعيش يوم مختلف، نهار اجتماعي يتكل عليك أحد، تمارس نشاط فني وأدبي، حضور جيد واطلالة رائعة مولود الحمل.

الثور: ابق متيقظا قد تطرأ مسائل ملحة تتطلب حكمة ومرونة لا تتهرب من مسؤوليات عائلية او مسائل شخصية حاول ان تتفهم، تقوم بتصليحات وتدور نقاشات حادة حاول ان تتفاداها، امورك عقارية بيتية وتصليحات اعطال مولود الثور.

الجوزاء: نهار لطيف حاول توضيح كلامك ولا تثر مواضيع حساسة وخاصة على صعيد اخوة او اخوات، نهارك يحمل لك سفرة قصيرة او مشاركة، يوم مناسب للدراسة، لتكن نفسيتك مطمئنة ومعنوياتك مرتفعة لتعطي انعكاس رائع على مجرى حياتك، تقضي وقت جيد مع الأهل مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم مناسب لتلتقي الفرص وخاصة تلتف حول الاحبة لدعم قضاياك، تحصل على فرصة مالية، يحمل لك نهارك اغراءات مالية او مفاجآت سارة، ركز لتحسين الاجواء وتنشط المساعي لتصل لهدفك بفضل قوة ارادتك، تنال ما تتمناه او تطلب خدمة او تقصد شخص بقصد الخدمة او خدمة مالية من عمل اضافي او هدايا، اليوم للمال عنوان مولود السرطان.

الأسد: القمر ببرجك اليوم وتكون مطمئن الخواطر تظهر حلول لمسالة شخصية متأزمة، تستلم زمام امورك، تتحمس لبدء خطة تطور حياتك اليومية، خبر او حسم لقضية عالقة، خطوة جديدة تكون أكثر حيوية وحركة لان القمر ببرجك مولود الأسد.

العذراء: اليوم أقل حظا من الامس، يحمل لك تراجع معنوي وصحي، لا تجازف باستقرارك، تسمع كلام معسول، يخيب أملك بسبب طارئ في آخر لحظة، القمر بالاسد يجعلك حذرا ولا تطرح تحديا، حاول قضاء وقت في المنزل وكن صبورا، فمن صبر نال والقمر بالاسد يتعبك مولود العذراء.

الميزان: تعيش فترة جيدة فيها فرص جديدة تعزز روابط اجتماعية، تكثر زياراتك ولقاءاتك المفيدة ويكون تاثير اليوم جيدا عليك، الحظ يرافقك وتفتح ابواب صداقة وتعمل تسويات، خلافات قديمة وتلتقي مع الاصدقاء لتعمل دعوات وسهرات وتطلب امنية تتحق لك مولود الميزان.

العقرب: حاول ان تكون حاضرا وأثبت وجودك على جميع الاصعدة، سر نجاحك في العمل اليوم هو الدقة بتنظيم المواعيد والمرونة وسرعة تكيفك مع المسؤولين عنك، تحقق نجاح بامر مهم، نهار يمر بسلام وارتياح، يوم متعب على صعيد العمل مع الغرباء او السلطة والنفوذ، نهار متعدد المواهب مولود العقرب.

القوس: تحمل لقاءات وتتم المصالحة، الحظ داعم لك ويحمل لك حوافز مهمة، يوم ايجابي يقربك من اهدافك المنشودة اذا تحرر ولا تبق مكتوف الايدي، نهارك يحمل اهتمام بالاتصالات لاماكن بعيدة، يوم حافل ليكون هناك سلام وشيء عاطفي يشغل بالك، يوم مناسب للاستقبالات مولود القوس.

الجدي: تجد نفسك مرتاحا وخاصة انك تلعب دور مهم بتسوية قضية عالقة على صعيد امر مالي مشترك او مصالحة، الطريق خالي تماما من الحواجز ما عليك الا ان تعيد النظر ببعض القرارات، فكر وحلل فالوقت مناسب لتجسد امنياتك ولا تنس ان تهتم بصحتك مولود الجدي.

الدلو: يوم متعب لكن الايام القادمة أفضل، اعط اهتمام على صعيد الشراكة لا تضيع وقتك بالندم والاسف طباعك متقلبة، تأجيل لا تترك مزاجيتك فيها خلافات، هدئ من روعك وحاول ان تعمل لقاء لطيف ومقاربة اذا دعت الحاجة، عزز علاقاتك مع طرف آخر مولود الدلو.

الحوت: تجد نفسك منذ الصباح مضطربا او متوتر، ما عليك الا تنظيم وقتك جيدا وتطلب المساعدة، اذهب باكرا الى عملك وتجنب السهر والارهاق، حاول ان تتخطى المشاكل لا تعاند، التزم المسؤوليات وتعهداتك، تعمل باكثر من مكان مولود الحوت.