«الفيفا» يحقق في خلو آلاف المقاعد بمباراة مصر وأوروغواي

جهينة نيوز:

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا لمعرفة السبب وراء ظهور الكثير من المقاعد الشاغرة في ثاني مباريات مونديال روسيا بين منتخبي مصر وأوروغواي حسب ما أوردت صحيفة " تليغراف " البريطانبة .

وذكرت الصحيفة الجمعة أن الكثير من مقاعد ملعب "إيكاترينبرج أرينا" لم تكون مشغولة في المباراة التي جاءت ضمن منافسات المجموعة الأولى؛ ما أثار الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح "فيفا" أن جميع تذاكر المباراة بيعت تقريبا؛ ما يستدعي إجراء التحقيق في السبب وراء غياب عدد من الجماهير.

وقال متحدث باسم (فيفا) "يمكننا تأكيد أنه قد تم بيع 32278 تذكرة مخصصة للقاء بين مصر وأوروجواي في إيكاترينبرج".

مضيفا "أن الملعب يتسع لـ 33061 مشجعا، وحقيقة الحضور لم يعكس كم التذاكر التي تم توزيعها من أجل المباراة يمكن أن يكون لعوامل مختلفة يحقق فيها الاتحاد الدولي للعبة حاليا".