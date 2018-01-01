هاتريك كريستيانو رونالدو ينقذ البرتغال أمام إسبانيا

جهينة نيوز

نجح كريستيانو رونالدو، في قيادة المنتخب البرتغالي لتعادل مثير مع نظيره الإسباني بثلاثة أهداف ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس العالم في روسيا في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم بعدما سجل قائد برازيل أوروبا هاتريك في شباك ديفيد دي خيا.

وسجل ثلاثية المنتخب الإسباني، ثنائية من دييجو كوستا في الدقائق "24 و55" وهدف من ناتشو بالدقيقة "58"، بينما ثلاثية المنتخب البرتغالي من توقيع قائد المنتخب كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة "4" وآخر في الدقيقة "44" و مثله من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة "88".

بدأ المنتخب البرتغالي المباراة بشكل جيد بالضغط العال على نظيره الإسباني من أجل الحصول على اسبقية النتيجة الذي حدث بالفعل عن طريق قائد برازيل أوروبا كريستيانو رونالدو في الدقيقة "4" من ركلة جزاء احتسب له على تدخل زميله في ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز.

ودخل المنتخب الإسباني في أجواء اللقاء بعد الدقيقة "8" عقب صدمة البداية القوية لنظيره البرتغالي بعدما سيطر رجال المدرب فرناندو هييرو على الكرة بنسبة 55%. وحاول ديفيد سيلفا خداع الحارس روي باتريسيو بتسديدة قوية بعد تمريرة من دييجو كوستا لكنها ذهبت بعيدا عن مرمى بطل أمم أوروبا.

مرت ربع ساعة بالكمال والتمام من بداية اللقاء، المنتخب الإسباني لديه أفضلية في الاستحواذ على الكرة بنسبة 55% لكن دون استطاعة زيارة مرمى روي باتريسيو بينما المنتخب البرتغالي يملك الأسبقية بهدف كريستيانو رونالدو ويلعب على الهجمات المرتدة بوجود مهاجم ريال مدريد وجونزالو جيديس.

يواجه المنتخب الإسباني صعوبات كبيرة في خلق ثغرات في دفاعات المنتخب البرتغالي المغلق بسلاسل من حديد بالرغم من وجود ايسكو وديفيد سيلفا ودييجو كوستا وانييستا وهم لاعبين موهوبين بصفوف لاروخا.

ونجح دييجو كوستا في إعادة المنتخب الإسباني للمباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة"24" من تمريرة طويلة من متوسط ميدان برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، استطاع مهاجم أتلتيكو مدريد في استلامها مراوغة دفاعات البرتغال وتسجيل منها ليعيد المباراة لنقطة الانطلاق مرة آخرى.

وكاد إيسكو، صانع ألعاب المنتخب الإسباني، أن يسجل الهدف الثاني لبطل العالم 2010 على الطاير لكن تسديدته عادت من العارضة وسط مشاهدة لروي باتريسيو، حارس البرتغال والإعادة التلفزيونية أظهرت عدم اجتياز الكرة خط المرمى في الدقيقة "26".

وتحول كبير من مجريات اللقاء بعد الوصول لنصف ساعة، بسيطرة كبيرة وخطورة من المنتخب الإسباني الذي حقق التعادل عن طريق دييجو كوستا وكاد أن يسجل الثاني بأقدام إيسكو وسط متابعة من نظيره البرتغالي للعب دون التدخل الفعلي في اللقاء بالسيطرة على الكرة أو بناء هجمات قاتلة على مرمى الحارس ديفيد دي خيا.

العارضة اوقفت أمام المنتخب الإسباني في تسجيل الهدف الثاني بعد عمل رائع وتفاهم كبير بين جوردي ألبا وأندريس إنييستا بعدما سدد الأخير لكن القائم وقف في وجه بالدقيقة"35".

حول سيرجيو بوسكيتس ركلة ركنية نفذها ديفيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة "39" لكن متوسط ميدان برشلونة سدد بالرأس بعيدا عن شباك الحارس روي باتريسيو.

ونجح كريستيانو رونالدو في إعادة التقدم للمنتخب البرتغالي من تسديدة مرت بين أقدام الحارس ديفيد دي خيا عقب تمريرة من جيديس لقائد برازيل أوروبا من على حافة منطقة الجزاء وسط تعامل متواضع من حارس مانشستر يونايتد ليمنح التقدم مرة أخرى لبطل اليورو في الدقيقة "44".

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب البرتغالي بهدفين من توقيع كريستيانو رونالدو مقابل هدف لإسباني سجله دييجو كوستا من مجهود فردي لكن بطل العالم 2010 ملك الكرة بنسبة 67% واستطاع صناعة 3 فرص لتسجيل لكنه أحرز واحدة فقط ولعب بصورة جيدة بعد البداية المتواضعة لكن خطأ دي خيا كلفته التأخر بهدفين في الشوط الأول بينما بطل يورو 2016 كان أكثر فعالية منه بتسجيل من تسديدتين على مرمى ديفيد دي خيا الذي لعب على الهجمات المرتدة.

وواصل المنتخب الإسباني على نفس النمط في الشوط الثاني بالسيطرة على الكرة من أجل تسجيل هدف التعادل بينما المنتخب البرتغالي لعب على الهجمات المرتدة لأنه متقدم بهدفين لهدف.

وحاول برونو فيرنانديز، الضغط على الحارس ديفيد دي خيا الذي تسبب في الهدف الثاني لبرتغال بتسديدة قوية في 50 لكنها كانت بعيدة وغير موفقة من لاعب سبورتنج لشبونة.

ونجح دييجو كوستا في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإسباني والثاني له اليوم بعدما مرر الكرة في مرمى روي باتريسيو عندما عادت رأسية سيرجيو بوسكيتس من العارضة نتيجة ركلة ركنية نفذها ديفيد سيلفا معلنا تساوي الكفة بهدفين لمثلهما في الدقيقة "55".

وخطف المدافع ناتشو فيرنانديز هدف الأسبقية للمنتخب الإسباني بعدما سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 58 من زمن اللقاء بعد عمل جماعي رائع ليصحح ظهير ريال مدريد خطأه في ركلة جزاء كريستيانو رونالدو.

وصلت الدقيقة "60" الجنون يسيطر على مباراة البرتغال وإسبانيا بعودة قوية لأبطال العالم 2010 في الشوط الثاني والحصول على الأسبقية بهدفين لكوستا وناتشو بينما بطل اليورو 2016 يحاول الوقوف على قدميه والعودة في اللقاء بعد الصحوة الكبيرة لرجال المدرب فرناندو هييرو.

واستبدل فرناندو سانتوس الثنائي برناردو سيلفا وبرونو فيرنانديز في الدقيقة "69" بدخول جواو ماريو وريكاردو كواريزما من أجل تنشيط هجوم البرتغال والعودة في اللقاء مرة أخرى، بالمقابل أندريس إنييستا خرج من صفوف المنتخب الإسباني ودخل في محله تياجو ألكانتارا في الدقيقة "70".

استمر المنتخب الإسباني في سيطرته الكبيرة على الكرة بنسبة 65% بعد الوصول لدقيقة "70" بسبب عدم قدرة نظيره البرتغالي في الوقوف على قدميه وخلق فرص واستعادة السيطرة على الكرة.

وغير فرناندو هييرو، دييجو كوستا بياجو أسباس في الدقيقة "76" من أجل تنشيط الهجوم لمنتخب لاروخا الذي لم ينفذ أي هجمة منذ هدف ناتشو.

بالمقابل خرج جونزاليس جيديس في الدقيقة "80" ودخل اندريه سيلفا تغيير في استراتيجية فرناندو سانتوس باللعب بمهاجمين في الهجوم لتسجيل هدف التعادل بينما هييرو استبدل ديفيد سيلفا بفاسكيز في الدقيقة 86".

واستطاع كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي في تسجيل هدف التعادل والهاتريك له اليوم في الدقيقة "88" من ركلة حرة مباشرة رائعة لنجم ريال مدريد عكس سير أحداث اللقاء بعدما ارتكب جيرارد بيكيه خطأ ضد الدون خارج منطقة الجزاء تسبب في هدف التعادل لبطل أمم أوروبا.

وحاول كريستيانو رونالدو تسجيل سوبر هاتريك بعدما حول عرضية جواو ماريو لرأسية لكنها كانت غير متقنة من قائد البرتغال في الدقيقة "92" لينتهي اللقاء المثير والنهائي المبكر بين البرتغال وإسبانيا بالتعادل 3-3.