بتوجيه رئاسي.. العماد أيوب يقوم بزيارة ميدانية لأحد التشكيلات المقاتلة في المنطقة الجنوبية

جهينة نيوز:

بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة عيد الفطر السعيد قام العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام وزير الدفاع اليوم بزيارة ميدانية إلى أحد التشكيلات المقاتلة في المنطقة الجنوبية.

والتقى العماد أيوب خلال الزيارة المقاتلين في مواقعهم ونقل إليهم تهاني الرئيس الأسد وتمنياته للجميع بالصحة والسعادة والتوفيق في تنفيذ واجباتهم الوطنية المقدسة واطلع على جاهزيتهم القتالية ومعنوياتهم العالية وهم يتابعون مسيرة البذل والعطاء دفاعاً عن أمن الوطن والمواطنين.

واستمع وزير الدفاع في أثناء جولته من القادة الميدانيين إلى شرح عن طبيعة المهام التي تنفذها قواتنا العاملة في المنطقة الجنوبية وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الجيش في ملاحقة الإرهابيين المأجورين والقضاء عليهم مشدداً على أهمية مواصلة الجيش العربي السوري لإنجازاته في العديد من المناطق وإصراره على اقتلاع جذور الإرهاب وتطهير كل ذرة تراب من رجسه.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون العين الساهرة على أمن الوطن والرجال الأشداء الأوفياء المستعدين دائماً لبذل الغالي والنفيس في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من ربوعه.

وفي نهاية جولته أشار العماد أيوب إلى الآمال الكبيرة التي يعلقها الشعب العربي السوري على كل مقاتل في الجيش وزود المقاتلين بتوجيهاته متمنياً لهم ولعائلاتهم دوام الصحة والعافية ولشعبنا الأبي ولجيشنا الباسل ووطننا الصامد مزيداً من الانتصارات بقيادة الرئيس الأسد.

كما زار وزير الدفاع جرحى قواتنا المسلحة الباسلة في بعض المشافي العسكرية وهنأهم بالعيد متمنياً لهم الشفاء العاجل ولذويهم دوام الصحة والعافية.

واطلع العماد أيوب في أثناء جولته في المشافي على أوضاع الجرحى وظروف إصاباتهم وأثنى على الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها والتي تجسدت برغبتهم في الخروج من المشفى بأسرع ما يمكن للالتحاق برفاقهم المقاتلين ومتابعة مهمتهم الوطنية في التصدي للإرهاب والقضاء عليه.

كما استمع العماد أيوب من الكوادر الطبية إلى شرح مفصل عن الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم في المشافي مثنياً على الجهود الكبيرة التي يبذلونها على مدار الساعة في رعاية الجرحى والاهتمام بهم.

رافق وزير الدفاع في جولتيه عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

المصدر: سانا