4 سيناريوهات تقود مصر لدور الـ16 بالمونديال.. والخسارة من روسيا لا تعنى الوداع

جهينة نيوز:

أحبط منتخب أوروجواي آمال نظيره المصري في تحقيق نتيجة إيجابية بافتتاح كأس العالم، بعدما حافظ على نظافة شباكه على مدار 89 دقيقة كاملة، لتأتي الصدمة برأسية غير مرغوب فيها بالرمق الأخير من المباراة.

لكن بعد الخسارة أمام أوروجواي، كيف يحقق المنتخب المصري آماله في التأهل لدور الـ16 من البطولة لأول مرة في تاريخه؟

بعد انتهاء الجولة الأولى بات ترتيب المجموعة كالتالي؛ روسيا متصدر بفارق الأهداف، ويتساوى معه أوروجواي بـ3 نقاط لكل منهما، وفي المركز الثالث والرابع مصر والسعودية.

يحتاج المنتخب المصري إلى الفوز على روسيا من أجل الحفاظ على فرصه بعيدة عن الحسابات المعقدة، في الجولة الأخيرة التي سيدخلها متساويا مع أصحاب الأرض في عدد النقاط، قبل أن يتوجه لمواجهة السعودية، ثم يواجه الدب الروسي فريق أوروجواي.

وفي حين سيلعب المنتخب المصري أمام روسيا في الجولة المقبلة، سيكون أوروجواي على موعد مع لقاء هام أمام السعودية يمكن من خلاله أن يضع قدما في دور الـ16 أو يحقق الشقيق السعودي المفاجأة ويضع نفسه في دائرة التأهل.

كيف يُحسم التأهل؟

هناك 7 معايير لحسم تأهل المنتخبات لدور الـ16، كالتالي:

1- عدد النقاط في مرحلة المجموعات.

2- فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة في كافة المباريات.

3- عدد الأهداف المسجلة في كافة مباريات المجموعة.

إذا تساوى منتخبان أو أكثر في العناصر السابقة، يتم حسم المتأهلين عن طريق:

4- عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية

5- فارق الأهداف في المباريات بين المنتخبات المتساوية.

6- عدد الأهداف المسجلة في المباريات بين المنتخبات المتساوية.

7- اللعب النظيف.

احتمالات الجولة الثانية:

فوز مصر والسعودية: يعيد المجموعة إلى مرحلة الصفر ويتساوى الجميع في النقاط لكن سيكون المنتخب الروسي أكثر المستفيدين على اعتبار أنه سيتفوق على الجميع بالأهداف المسجلة، ثم سيأتي أوروجواي ومصر وفي النهاية السعودية، إلا إذا حقق المنتخب المصري أو السعودي فوز (+5 أهداف).

فوز مصر وأوروجواي: ينفرد أوروجواي بصدارة المجموعة ويبقى المنتخب المصري في المركز الثالث ويظل لدى السعودية أمل ضعيف من أجل التأهل لدور الـ16 في حالة الفوز على مصر بنتيجة كبيرة وخسارة روسيا من أوروجواي بما يضمن للصقور التفوق في فارق الأهداف.

تعادل مصر: سيبقى لدى المنتخب المصري أمل في التأهل في حالة التعادل لكن بتحقيق أوروجواي للفوز على روسيا في الجولة الأخيرة، وتحقيق الانتصار على السعودية بنتيجة تسمح بتعويض فارق الأهداف.

خسارة مصر وفوز السعودية: يبقى حلم التأهل قائم ومرتبط بإمكانية تحقيق روسيا للفوز على أوروجواي في الجولة الأخيرة، وانتصار مصر على السعودية.

خسارة مصر وخسارة السعودية أو تعادلها: يفقد المنتخب المصري أمل التأهل لدور الـ16 حيث سيصل بذلك أوروجواي إلى 4 نقاط على الأقل ورسيا 6 نقاط، قبل الجولة الأخيرة ومصر بدون نقاط.