رونالدو يسجل أسرع هدفًا في مونديال روسيا ويحقق 3 أرقام

جهينة نيوز:

سجّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا في مرمى المنتخب الإسباني في قمة الجولة الأولى عن المجموعة الثانية بمونديال روسيا 2018.

وتسبب المدافع الإسباني ناتشو في ضربة جزاء لصالح البرتغالي بعدما عرقل رونالدو لينجح الأخير في تسديد الكرة وإهداء التقدم لصالح البرتغال في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.

بهذا الهدف يكون رونالدو سجل أسرع هدف في بطولة كأس العالم خلال النسخة الحالية حتى الآن، كما أصبح رابع لاعب يسجل في 4 كؤوس عالم بعد كلاً من بيليه نجم منتخب البرازيل ومايروسلاف كلوزه مهاجم ألمانيا السابق بالإضافة إلى أوفه زيلر لاعب المنتخب الألماني الأسبق.

رونالدو أصبح أول لاعب أوروبي أو أمريكي جنوبي يسجل 8 أهداف متتالي في بطولة كبرى (كأس العالم - كأس أوروبا).