بالصور .. الحزن يخيم على جماهير المغرب بعد خسارة فريقها مع أيران

الجمعة, 15 حزيران 2018 الساعة 21:42 | رياضة, مونديال روسيا 2018

بالصور .. الحزن يخيم على جماهير المغرب بعد خسارة فريقها مع أيران

جهينة نيوز:

خيَّم الحزن على الجماهير المغربية، بعدما مُني أسود الأطلس بهزيمة صاعقة في الدقيقة (90+5) أمام المنتخب الإيراني، في أولى مواجهات المغاربة بالمونديال، ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا البرتغال، وإسبانيا.

وما زاد من حزن الجماهير المغربية، أنَّ الفريق لعب مباراة كبيرة، وسيطر على مجريات اللقاء تمامًا، وتبارى لاعبوه، في إضاعة الفرص، قبل أن يأتي عزيز بوهدوز، ويسجل بالخطأ في مرماه، هدفًا قاتلاً.

وستكون مهمة أسود الأطلس، صعبة للغاية في المرور للدور الثاني، خاصة وأن مواجهة إيران، كانت هي الأقل قوة، حيث يلعب رفاق حكيم زياش، المواجهة المقبلة، أمام البرتغال، ثم إسبانيا.


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  1. 1 رائد
    15/6/2018
    21:55
    ألف مبروك لأشقائنا الإيرانيين
    الحق مو عليك و لا علييه ,,,,الحق على القط أخيل اللي كلمته ما بتصير تنتين و هو قال إيران!!!

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