السيسي يوجه رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني عقب الهزيمة أمام أوروجواي

جهينة نيوز

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني عقب الهزيمة من نظيره الأوروجوياني في أولى مباريات كأس العالم.

المنتخب الوطني تلقى هزيمة صعبة أمام أوروجواي بهدف واحد، أحرزه خوسيه خيمينيز في الدقيقة 89، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بمونديال روسيا.

وقال السيسي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فخور بالأداء الرجولى لأبناء المنتخب الوطني وواثق في قدراتهم على تحقيق الفوز فى المباريات القادمة، أدعم منتخب مصر".

ويشارك المنتخب الوطني في كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، حيث يقع في المجموعة الأولى بجانب كلًا من روسيا وأوروجواي والسعودية.