أيران تتجاوز المغرب بهدف في الوقت القاتل

الجمعة, 15 حزيران 2018 الساعة 20:01 | رياضة, مونديال روسيا 2018

أيران تتجاوز المغرب بهدف في الوقت القاتل

جهينة نيوز

حقق المنتخب الإيراني فوزًا قاتلاً على نظيره المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات.

وسجل عزيز بوهدوز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 94، ليمنح إيران انتصارًا قاتلاً وهامًا قبل لقاء إسبانيا والبرتغال بالمجموعة ذاتها بعد قلبل.

وقص أمين حاريث شريط هجمات المنتخب المغربي في الدقيقة الثانية، بتسديدة على حدود منطقة الجزاءـ إلا أن كرته انحرفت بعيدًا عن المرمى.

وكاد يونس بلهندة أن يفتتح التسجيل لأسود الأطلس في الدقيقة الرابعة، برأسية مباغتة إلا أن الكرة علت العارضة.

وأهدر أيوب الكعبي فرصة محققة للتسجيل بعدما استغل كرة عائدة من دفاعات إيران ليسددها نحو المرمى، إلا أن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن للحارس.

وحرم الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، المهدي بن عطية من التسجيل في الدقيقة 19، بعدما تصدى لتسديدة الأخير القوية وسط حالة ارتباك واضحة بدفاعات أسود فارس.

وتمكن حاريث من اختراق الدفاع الإيراني من الجهة اليسرى قبل أن يسدد في الدقيقة 30، إلا أن كرته جائت في يد الحارس

وتألق منير المحمدي، الحارس المغربي بعدما أنقذ مرماه من فرصة خيرة مزدوجة بدأها سردار ازمون، قبل ترتد للكرة إلى علي رضا جهانبخش الذي سدد في المرمى، إلا أن الحارس نجح في تحويلها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني تراجع المردود البدني للمنتخب المغربي لينحصر اللعب في وسط الملعب دون وجود تهديد الحقيقة لمرمى البلدين.

وكسر حكيم زياش هذه الحالى بتسديدة صاروخية في الدقيقة 80، قابلها تعملق الحارس بيرانفاند، الذي نجح في تجويل الكرة إلى ركلة ركنية.

وخطفت إيران فوزًا قاتلاً بعدما سجل عزيز بوهدوز هدفًا بالرأس في مرماه بالخطا في الدقيقة 94.


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    15/6/2018
    20:37
    سنري المفاجآة من الفريق المغربي والايراني ..
    انتظروا المفاجاة ... من الفريقين .

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