الحكم بالمؤبد لمغربي قتل امرأتين طعناً في فنلندا

جهينة نيوز

حكمت محكمة فنلندية الجمعة على مغربي بالسجن مدى الحياة بعد ان ادانته بارتكاب هجوم ارهابي في توركو (جنوب غرب) ادى الى قتل امرأتين طعنا وجرح ثمانية آخرين في 18 آب 2017.

واكدت المحكمة ان عبد الرحمن بوعنان (23 عاما) دين "بارتكاب عمليتي قتل ارهابيتين وثماني محاولات قتل ارهابية".

وقتلت فنلنديتان واصيب ثمانية اشخاص آخرون، هم ست نساء ورجلان حاولوا تقديم الاسعافات لهما، في الهجوم الاول من نوعه في الاراضي الفنلندية.

وقبيل الهجوم، كان بو عنان عبر على شبكات التواصل الاجتماعي عن تعاطفه مع تنظيم الدولة الاسلامية.

كما سجل شريط فيديو يتضمن اقوالا على غرار انه يسعى الى "أن يموت شهيدا"، وفقا للمحكمة.

لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وقد وصل بوعنان الى فنلندا عام 2016 كطالب لجوء ثم "تطرف تدريجيا خلال عام 2017"، بحسب المحكمة بعد رفض طلبه. وامام بو عنان مهلة 30 يوما لاستئناف الحكم.