قائد المنتخب المصري متفائل بالتأهل إلى ثمن نهائي المونديال

جهينة نيوز

أبدى أحمد فتحي قائد المنتخب المصري، تفاؤله بإمكانية تأهل الفراعنة لثمن نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

جاءت تصريحات فتحي بعد هزيمة مصر من أورغواي بهدف دون رد في الدقيقة 89 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الأولى للمجموعة الأولى للعرس العالمي.

وفي تصريح تليفزيوني، قال فتحي "لعبنا مباراة متميزة أمام أورغواي وكنا خصمًا عنيدًا لهم في بعض الفترات، لكن لم يحالفنا التوفيق في الخروج بنقطة".

وأضاف "أنا متفائل بالعبور والتأهل إلى ثمن النهائي، رغم أننا سنخوض مواجهتين في قمة الصعوبة أمام روسيا والسعودية، وسنحاول الفوز فيهما"

ويتصدر منتخب روسيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أورغواي، ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن السعودية متذيل الترتيب.