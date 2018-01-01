العدوان السعودي يشن اكبر هجوم عسكري على الحديدة في اليمن

جهينة نيوز

أفاد الاعلام الحربي، ان العدوان السعودي وحلفائه على اليمن، اطلق أكبر هجومٍ عسكري، منذ بداية العدوان في آذار 2015.

ونوه الاعلام الحربي الى ان الهجوم (في ثاني محاولته) يهدف إلى السيطرة على مدينة الحديدة، حيث تتخذ قوى العدوان من الخط الساحلي محور تقدّمٍ لها، بغطاء جوّي كثيف من عشرات طائرات الحربية والمروحية (الأباتشي) والاستطلاع، والتي شنّت حتى الساعة أكثر من ٣٠٠ غارة.

واضاف ، تدور الاشتباكات حالياً جنوب غربي المدينة، وقد أسفرت المواجهات العنيفة عن تدمير عددٍ كبير من المدرعات، وسقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات عسكرية إماراتية تشرف بشكلٍ مباشر على إدارة المعركة.

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