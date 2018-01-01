بالفيديو..مونديال روسيا: روبي ويليامز يثير استغراب الملايين بحركته المهينة أمام الكاميرا

الجمعة, 15 حزيران 2018 الساعة 17:38 | رياضة, مونديال روسيا 2018

جهينة نيوز

أثار المغني الإنكليزي روبي ويليامز استغراب الملايين من المشاهدين حول العالم بعدما رفع إصبعه الأوسط بوجه الكاميرا خلال أدائه في الحفل الافتتاحي لكأس العالم لكرة القدم 2018 في العاصمة الروسية موسكو أمس الخميس.

وتهافت الناشطون إلى موقع تويتر للتعبير عن استغرابهم بعدما قام روبي بهذه الحركة المهينة، وبدأ الكثير منهم بنشر فيديوهات تُوثّق اللحظة الغريبة ونعت الكثيرون تصرّفه بغير الأخلاقي معتبرين أنّه كان يريد لفت الانتباه بأي ثمن.

ووفق الخبراء، فإنّ روبي ويليامز قد يُواجه غرامة مالية مع إمكانية توقيفه بسبب حركته إذا تمّ التأكيد أنّ القصد منها كان الإهانة. إذ يسمح القانون الروسي للمدعين بمحاكمة أي شخص يعتبرون أنّه قد قام بعمل مهين.


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    15/6/2018
    17:58
    لا تظلموه - لقد وعد امه بان يلقي عليها التحيه من موسكو
    طبعا هذه البعبوص - للحضور والمشاهدين - وللبلد المضيف ..ويجب طرده من الاولمبياد . ..وهذه اخلاق الغرب خاصه خريجي - البارات - والحانات والخمارات - ومليون بعبعوص اكل حتي وصل للشهره .. اذا لم نضيف جرائم الاغتصاب .

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