بالفيديو..مونديال روسيا: روبي ويليامز يثير استغراب الملايين بحركته المهينة أمام الكاميرا

جهينة نيوز

أثار المغني الإنكليزي روبي ويليامز استغراب الملايين من المشاهدين حول العالم بعدما رفع إصبعه الأوسط بوجه الكاميرا خلال أدائه في الحفل الافتتاحي لكأس العالم لكرة القدم 2018 في العاصمة الروسية موسكو أمس الخميس.

وتهافت الناشطون إلى موقع تويتر للتعبير عن استغرابهم بعدما قام روبي بهذه الحركة المهينة، وبدأ الكثير منهم بنشر فيديوهات تُوثّق اللحظة الغريبة ونعت الكثيرون تصرّفه بغير الأخلاقي معتبرين أنّه كان يريد لفت الانتباه بأي ثمن.

ووفق الخبراء، فإنّ روبي ويليامز قد يُواجه غرامة مالية مع إمكانية توقيفه بسبب حركته إذا تمّ التأكيد أنّ القصد منها كان الإهانة. إذ يسمح القانون الروسي للمدعين بمحاكمة أي شخص يعتبرون أنّه قد قام بعمل مهين.