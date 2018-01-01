ترامب.. تقرير وزارة العدل بشأن بريد كلينتون "كارثة كبرى"

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن تقريرا للجنة رقابة بشأن طريقة تعامل مكتب التحقيقات الفدارلي (اف. بي. آي) مع التحقيق في استخدام هيلاري كلينتون لبريدها الالكتروني يمثل "كارثة كبرى" لجيمس كومي المدير السابق للمكتب والمكتب نفسه.

وقال ترامب في اول تعليق له على تقرير المفتش العام في وزارة العدل الصادر الخميس "إن تقرير المفتش العام كارثة كبرى لكومي وتوابعه، وللأسف، للاف بي آي".

واضاف "سيوصف كومي رسميا الان بأنه أسوأ مدير على الاطلاق في تاريخ الاف بي آي. لقد أسديت خدمة كبيرة للشعب بطرده. صدق حدسي".