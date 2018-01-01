زاخاروفا.. تقرير منظمة حظر الكيميائي عن حماة يثير تساؤلات لدى موسكو

جهينة نيوز:

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن حادثة حماة في سوريا، يثير تساؤلات لدى موسكو.

وقالت زاخاروفا، اليوم، أن البعثة وصلت إلى نتيجة "احتمال كبير باستخدام السارين والكلور"، على أساس دراسة المعطيات عن بعد "والتي حصل عليها عن طريق منظمة ما غير حكومية".

واضافت زاخاروفا: "لا يمكن للصياغة إلا أن تثير الابتسامة للأسف الشديد. "احتمال كبير" أصبحت صيغة غير لائقة، والتي يتسترون بها على كل ما يحدث الآن في العلاقات الدولية".

المصدر: سبوتنيك