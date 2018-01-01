مونديال 2018 ..تحذير للروسيات من ممارسة الجنس مع أجانب من غير أصحاب البشرة البيضاء؟!

جهينة نيوز:

دعت "بليتنيوفا" رئيسة لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل في البرلمان الروسي، النساء الروسيات إلى ضرورة تجنّب ممارسة الجنس مع رجال أجانب من غير أصحاب البشرة البيضاء خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم .

و قالت "بليتنيوفا" رئيسة لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل في البرلمان الروسي، أنّ زواج الروسيات من أجانب غالباً ما ينتهي بالطلاق ويجدن صعوبة في العودة إلى بلادهن لأنهن لا يستطعن استعادة ابنائهن.

و جاء تصريحها هذا خلال مقابلة إذاعية تطرقت فيها إلى ما يعرف باسم "أطفال الأولمبياد".

وهذا المصطلح استخدم لوصف الأطفال غير البيض بعد دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها موسكو عام 1980 حينما كانت وسائل منع الحمل غير متوفرة كثيراً في البلاد.

وبرّرت "بليتنيوفا" وجهة نظرها التي أثارت جدلاً كبيراً، إذ تخوفت السياسية "تمارا بليتينوفا" من أن تُصبح الروسيات أمهات عازبات لأطفال مختلطي العرق والجنس، الأمر الذي سيعرضهن للتمييز في المجتمع حيث أن الأطفال من عرقٍ مختلط وعانوا ولا زالوا يعانون من التمييز منذ العصر السوفيتي .