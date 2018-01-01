رئيس التشيك: قمة سنغافورة مجرد فقاعة نُفخت لوسائل الإعلام

جهينة نيوز:

اعتبر الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، ان القمة التاريخية التي عقدت بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري كيم جونغ اون في سنغافورة، مجرد لعبة وفقاعة صابون، مستبعدا أن يلتزم كيم بتنفيذ تعهده لترامب بالتخلص من ترسانة بلاده النووية.

وفي حوار مع قناة تلفزيون "Barrandov" عن كوريا الشمالية قال زيمان: "لا شك أن كوريا الشمالية هي نظام إرهابي والدكتاتور، كما هو معلوم، لا ينفذ التزاماته والاتفاقات التي أبرمها. هتلر مثلا لم يلتزم باتفاقية ميونيخ، ويمكننا سرد أمثلة أخرى من التاريخ"، على حد تعبيره.

وشبه زيمان قمة سنغافورة باللعبة، مرجحا أن لا فائز فيها، مضيفا أن "النتيجة حتى الآن التعادل، لكن اللعبة بدأت لتوها. في نهاية المطاف هذه المبادرة الهادفة إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من السلاح النووي، قد تكون مجرد فقاعة نُفخت خصيصا لوسائل الإعلام، وقد لا تتبعها خطوات أخرى".