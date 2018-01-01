برنامج مبارايات ثاني أيام مونديال 2018

الجمعة, 15 حزيران 2018 الساعة 13:08 | رياضة, مونديال روسيا 2018

برنامج مبارايات ثاني أيام مونديال 2018

جهينة نيوز:

قي ثاني أيام المونديال الذي انطلق الخميس بخسارة قاسية للسعودية أمام روسيا المضيفة بخماسية نظيفة، تستكمل مباريات المجموعة الأولى بلقاء الأوروغواي ومصر في مدينة إيكاتيريبورغ في تمام الـ12 ظهرا بتوقيت غرينتش.

وتبدأ بعدها منافسات المجموعة الثانية بلقاء المغرب وإيران في سان بطرسبورغ (15:00 بتوقيت غرينتش)، وإسبانيا والبرتغال في سوتشي (18:00 بتوقيت غرينتش) والتي ستكون تلك المواجهة أبرز مواعيد الدور الأول للمونديال الذي يستمر حتى 15 تموز/يوليو، وزادها ترقبا "الهزة" التي أصابت المنتخب الإسباني قبل يومين، بإعلان إقالة المدرب جولن لوبيتيغي، غداة تعاقده مع ريال مدريد للموسم المقبل.


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