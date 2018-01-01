شاهد كيف يدعم جيش أوروغواي منتخب بلاده

جهينة نيوز:

دعما " للسيليستي" ، فاجأ جيش أوروغواي، الجمعة، الجميع بنشره لفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعم فيه منتخب بلاده قبل مباراته المرتقبة أمام منتخب مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى بمونديال روسيا 2018.

وأظهر الفيديو قوات الجيش الوطني لأوروغواي وهو يقدمون الدعم والتشجيع لمنتخبهم الوطني من خلال ركل الكرة بين وحدات الجيش مدعومة بكلمات تشجيعية.

وسيكون منتخب أوروغواي على موعد، مع نظيره المصري، اليوم الجمعة على ملعب مدينة يكاترينبورغ الروسية، وذلك في المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى.