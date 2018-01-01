بيان مفاجئ للمغرب بشأن التحالف العربي في اليمن

جهينة نيوز:

أعلن المغرب عن عدم مشاركنه في اجتماع وزراء إعلام دول التحالف "لدعم الشرعية " في اليمن الذي سيتم عقده في مدينة جدة بالمملكة السعودية يوم 23 يونيو/حزيران الجاري.

و وفقا لصحيفتي "الأيام" و"هسبريس" المغربيتين، أفاد بيان حكومي وصف "بالمفاجئ " أن وزير الثقافة والاتصال بحكومة المملكة، محمد الأعرج، لن يشارك في أشغال اجتماع وزراء إعلام دول التحالف، لارتباطات متعلقة بالأجندة،

ويأتي البلاغ بعد ساعات من الاتصال الذي أجراه الملك محمد السادس بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب انتهاء التصويت على الملف الأمريكي لاحتضان بطولة كأس العالم 2026، الذي أكد خلاله أمير قطر دعمه للمملكة في حال قررت الترشح لاستضافة مونديال 2030.

وذكرت الصحيفة أن رفض الأعرج المشاركة في اجتماع وزراء الاتصال لدعم الشرعية بداية لقطيعة محتملة بين المغرب والسعودية، على خلفية الموقف السعودي تجاه المغرب، في عملية التصويت ودعمها للملف الثلاثي الأمريكي، وهو موقف قد يدفع المغرب إلى إعادة حساباته في مسألة التنسيق العربي مع السعودية بشأن اليمن.