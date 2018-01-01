بكين تعلن استعدادها "للرد الفوري" في حال فرض رسوم جمركية أميركية

الجمعة, 15 حزيران 2018 الساعة 12:15 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

بكين تعلن استعدادها

جهينة نيوز:

أعربت بكين عن استعدادها لاتخاذ اجراءات "فورية" للرد في حال فرض رسوم جمركية أميركية، بينما تستعد ادارة الرئيس دونالد ترامب للكشف عن لائحة برسوم عقابية تستهدف منتجات صينية ما يلوح بشبه حرب تجارية بين العملاقين الاقتصاديين.

وقال جينغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي "اذا تبنت الولايات المتحدة اجراءات حمائية احادية الجانب تضر بالمصالح الصينية فسنرد على الفور بالاجراءات الضرورية لحماية حقوقنا ومصالحنا الشرعية بشكل حازم".

وتكشف الادارة الاميركية الجمعة لائحة نهائية بالمنتجات الصينية التي يمكن ان تفرض عليها رسوما جمركية عقابية.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وافق على اللائحة مساء الخميس بعد اجتماع في البيت الابيض مع مستشاريه التجاريين وخصوصا مسؤولين من وزارة التجارة والخزانة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا