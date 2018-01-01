بكين تعلن استعدادها "للرد الفوري" في حال فرض رسوم جمركية أميركية

جهينة نيوز:

أعربت بكين عن استعدادها لاتخاذ اجراءات "فورية" للرد في حال فرض رسوم جمركية أميركية، بينما تستعد ادارة الرئيس دونالد ترامب للكشف عن لائحة برسوم عقابية تستهدف منتجات صينية ما يلوح بشبه حرب تجارية بين العملاقين الاقتصاديين.

وقال جينغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي "اذا تبنت الولايات المتحدة اجراءات حمائية احادية الجانب تضر بالمصالح الصينية فسنرد على الفور بالاجراءات الضرورية لحماية حقوقنا ومصالحنا الشرعية بشكل حازم".

وتكشف الادارة الاميركية الجمعة لائحة نهائية بالمنتجات الصينية التي يمكن ان تفرض عليها رسوما جمركية عقابية.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وافق على اللائحة مساء الخميس بعد اجتماع في البيت الابيض مع مستشاريه التجاريين وخصوصا مسؤولين من وزارة التجارة والخزانة.