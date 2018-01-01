البحرية الصينية تنفذ تدريبات في بحر الصين الجنوبي

جهينة نيوز:

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن البحرية الصينية نفذت تدريبات في بحر الصين الجنوبي لمحاكاة التصدي لهجوم جوي، وذلك في وقت تتبادل فيه الصين والولايات المتحدة انتقادات لاذعة بشأن المسؤولية عن احتدام التوتر في الممرات المائية المتنازع عليها.

وعبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أثناء زيارته العاصمة الصينية بكين أمس الخميس، عن قلقه حيال مساعي الصين لإضفاء طابع عسكري على الممرات المائية.

وجاءت تصريحاته بعد موجة تحركات أمريكية في المنطقة تضمنت ما تردد الأسبوع الماضي عن تحليق قاذفات بي-52 تابعة لسلاح الجو الأميركي قرب جزر متنازع عليها، وهو ما أثار انتقادات حادة من جانب بكين.

وقالت الصحيفة الرسمية التابعة للجيش الصيني إن البحرية الصينية نفذت محاكاة لهجوم صاروخي في منطقة لم تحددها في بحر الصين الجنوبي باستخدام ثلاث طائرات دون طيار حلقت فوق تشكيل من السفن على ارتفاعات مختلفة.

وكثيرا ما تختلف الولايات المتحدة والصين بشأن النشاط العسكري في بحر الصين الجنوبي، إذ تلقي الصين باللوم في ذلك على عمليات مثل "حرية الملاحة" التي تقوم بها البحرية الأميركية.

وتقول واشنطن إن مثل هذه العمليات ضرورية لمكافحة جهود الصين للحد من حرية الحركة في الممر الاستراتيجي.