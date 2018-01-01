الجيش يسيطر على مساحات واسعة في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي

جهينة نيوز:

سيطر الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة الأمن على مساحات واسعة من ريف دير الزور الشرقي بعد تطهيرها بشكل كامل من إرهابيي “داعش”.

وافادت وكالة سانا، أن وحدات من الجيش والقوات الحليفة نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عملية عسكرية خاطفة ضد تنظيم “داعش” استعادت خلالها السيطرة على عدة نقاط في البادية الجنوبية الغربية للميادين سقط خلالها العديد من القتلى بين صفوف التنظيم الإرهابي.

وأشارت إلى أن المنطقة المحررة تمتد بين طريق حقل الورد والمعيزلة والطماح وصولا إلى فيضة ابن موينع بمحور يبلغ طوله 40 كيلومترا، لافتة إلى أن وحدات الجيش قامت بعملية تمشيط دقيقة لمساحة تقدر بـ 2000 كيلو متر مربع في البادية الغربية للميادين فككت خلالها عشرات العبوات الناسفة والألغام التي زرعها إرهابيو داعش قبل اندحارهم من المنطقة.