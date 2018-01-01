أبراج يوم الجمعة 2018/6/15 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود 6/15: صادق ومخلص ويحب القيادة، عاطفي ومستقر ومثابر، الحب محرك رئيس في حياته، الثقة عنده نقطة انطلاق لا يهتم بالامور الصعبة او السهلة متقلب، شيخوخته هادئة احيانا فضولي وعصامي، المال عنده وسيلة وليس غاية، يحب التمتع، لامع محب ساحر، سلبياته انه يقع بالاوهام ويعطل قدراته الفطرية عن التحليل والتفكير السليم، عاشق لمصالحه الشخصية ورغباته، الحياة عنده اخذ وعطاء وعون لفقير، لطيف المعشر بالاجمال، مسؤولية كبيرة في هذه السنة، انت على موعد مع النجاح وهذا مرتبط بالعمل الدؤوب والمتأني الكامل، انفراج مادي من خلال ترقية او مكافاة او ارث، امور قانونية في العام الماضي تحسم هذا العام، فرص مغرية ومشاريع في الاشهر القادمة، تأرجح بين العقل والعاطفة يوقعك بالشك، كن متفائل ورافق المتفائلين بقراراتك المتسرعة احيانا، لا تضيع عملك ان كنت تبحث عن الاساسيات الثابته، فرصة عمل في الطريق اليك.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: تركز على أمور بيتية وعقارية وبإمكانك أن تحسن من شعبيتك بدعم من العائلة لتكون مميز، لا تكن انتقامي وتحاشى الفوضى ولا تقع فريسة صراع داخلي، يوم جيد للتمسك بالعادات والقيم المتوازنة وتلبي نداء الاهل وتطلع على مستقبل مشرق يخص عائلتك واولادك، كن معطاء اليوم مولود الحمل.

الثور: نهار إيجابي ونشيط للسفريات والزيارات القصيرة، تتلقى دعوة لمشاركة وقد تظهر في جلسة عائلية او تنشغل باشياء مهنية، مقابلاتك واتصالاتك جيدة، تُعرض عليك فرصة ثمينة لعلو الشأن، تحقق أمل قديم تسعد به، نهارك واقعي تكسر الحاجز الاول مع الطرف الثاني، نشاط وحركة عنوان نهارك مولود الثور.

الجوزاء: حاول الاتكال على حدسك، طبعك اليوم صائب وجريء وتخلق مسافات بينك وبين الاخرين حتى تتوصل لفرصة مالية، تكره أن تكون شكاك بالاخرين، تتصرف بشكل حذر، لا تضيع اموالك في امور ليست محسوبة او مضمونة واهتم بحقوقك، هموم مادية أكثر من العادة، حلول ومكاسب وأشياء ضائعة تجدها مولود الجوزاء.

السرطان: القمر ببرجك، انت ديناميكي وتحب الوصول لهدفك مباشرة، تاخذ دور في المقدمة بسبب روح القيادة عندك، نهارك فيه تجدد لمواجهة كل تراكم قديم، احتمال خبر قد يغير بعض الخطط التي رسمتها، حاول ان تجعل الخط قريب منك، النية مضمونة فيما بعد لكن انتبه من وضعك الحالي، القمر ببرجك اي ان الروح الرياضية عندك والطاقة والقوة والنشاط عندك مولود السرطان.

الاسد: تحلى بطولة البال وابتعد عن الامال الجديدة ولا تدخل ميدان المنافسة، لا تترك الغيرة تؤثر عليك، حاول ان تقتنع وابتعد عن امور تحتاج جهد جسماني ولا تتخطى حدودك وتحفظ في تصرفاتك، تفتح صفحات جديدة تستقطب الناس من حولك حتى تقدر ان تتخلص من الاخصام والحساد مولود الأسد.

العذراء: ديناميكي ونشيط تحب الوصول لاهدافك مباشرة، يغلب عليك روح القيادة تاخذ دور في المقدمة، نهارك في تجدد لمواجهة كل تراكم قديم، خبر يغير لك بعض الخطط التي رسمتها حاول جعل الخط قريب منك لان النية مضمونة، يوم يعطيك نشاط وواجبات، القمر بالسرطان يوم جيد لك ومحرك لحياتك لتحتفظ بالاوراق الرابحة لصالحك، نهار اجتماعي وتنشط بدائرة علاقات اجتماعية وتكثر واجباتك، شكلك جيد وسمعتك طيبة مع الاصدقاء وتحقق امنية مولود العذراء.

الميزان: التزام بالعمل ويحاول احد أن يقدم لك أداء جيد، حاول ان تهتم بالتفاصيل دون عصبية ولا تتهرب من واجباتك ولا تدخل بنقاشات ليس لها فائدة، كن متيقظ وصورتك جميلة لدعم مركزك انتبه لاي امور صغيرة او كبيرة، أعطي اهتمام لكل شيء، الظروف لصالحك، انت تحت الاضواء او بامتحان معنوي، مطلوب منك ان تنتبه لكلامك ولسمعتك ومركزك، احد ما يريد ان يحبطك مولود الميزان.

العقرب: يوم مناسب لتطرق أبواب، يوم لصالحك لتكون تحت الاضواء من خلال اتصالات مهمة او سفرة او تعامل مع قضية تمس أوراق بالدولة او امور ادارية تربط الاحداث ببعضها، لا تنس الحسنة ولا السيئة اليوم لأن اليوم أشياء مهمة تنتظرك في مكان آخر وعروض مهمة وعلاقات عامة، حركة وتواصل واحلام الامس تصبح حقيقة مولود العقرب.

القوس: تجيد فن الاقناع لدرجة كبيرة تصل لتغيير الافكار بسبب اللطف والشفافية، استفد من كل لحظة ودقيقة خاصة على صعيد امور مالية مشتركة، احتمال مكافأة او تقوم بتسديد فواتير، كلامك من فضة استغل هذا النهار حتى تاخذ حكمة وتكون النتائج لصالحك، فاتورة استحقاق امور مشتركة، مرافقة مريض مولود القوس.

الجدي: تركيز على الشراكة وخاصة القمر بالسرطان بحاجة لتدعيم وتحسين، احرص على الروابط ولا تنساق خلف الأوهام، رعاية إلهية تحيطك وترعاك، لا تهدر وقتك بالتوتر الغير لازم، شخص ما عاتب عليك د، كن ديبلوماسي لو ظهرت بعض العراقيل، بإمكانك ان تعزز علاقة مشتركة او تكون مع الشريك او تعطي فرصة للكلام، فترة فيها شراكة مولود الجدي.

الدلو: من الصباح مضغوط بالعمل والالتزامات، حاول انهاء واجباتك المتراكمة والاعمال المهمة لك، حافظ على قلبك قويا حتى تتم مهامك وتحقق ربح وفائدة، يوم فيه تغييرات وتنقلات، قد تلتقط انفاسك او يمكن لا، تستمتع بشعور الراحة او تحتاج لراحة كبيرة، على الرغم من المنغصات العابرة في محيط عملك تكون هادئ وتنهي اعمالك مولود الدلو.

الحوت: راضي وتتقبل العواصف والمشاكل بهدوء يغلب عليك الواقعية، حياتك نشطة ومحب للعمل تؤدي واجباتك وعملك بهمة، علاقاتك مع الاخرين رحبة وتشارك، نادرا ما تشعر انك بحاجة لمساعدة، نهار مصحوب بتفاؤل واخبار جيدة للاولاد، نشاط فني وادبي اذا احببت، ركز على العاطفة لان صوتك مسموع مولود الحوت.