البحرية الروسية في حالة تأهب قصوى لردع أوكرانيا عن محاولة تعطيل المونديال

جهينة نيوز

وضعت قوات البحرية الروسية في منطقة البحر الأسود في حالة تأهب قصوى لردع أوكرانيا عن محاولة تعطيل كأس العالم لكرة القدم الذي بدأ في روسيا اليوم الخميس، وفق ما أفادت مصادر مقربة من الجيش الروسي.

واعلن مسؤولون روس انهم يعتقدون أن أوكرانيا تحشد وجودها العسكري في المنطقة على سبيل "الاستفزاز" خلال البطولة.

وذكرت 3 مصادر مقربة من الجيش الروسي، أن قواته حول شبه جزيرة القرم في البحر الأسود وضعت في حالة تأهب قتالي قصوى. وأكّد مصدران ان القرار مرتبط بكأس العالم.

وقال أحد المصادر: "بسبب كأس العالم والتوقعات باستفزازات محتملة من أوكرانيا حول ساحل القرم، اتخذ القادة القرار بزيادة مستوى التأهب العسكري للأسطول".