بعد الخماسية... تعليق "صادم" من مدرب السعودية: روسيا لم تقدم شيئا

جهينة نيوز

أصدر الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، اليوم الخميس 14 يونيو/حزيران، أول تعليق عقب خسارة الأخضر السعودي بخماسية نظيفة من نظيره الروسي.

وكان المنتخب السعودي قد خسر افتتاح كأس العالم أمام روسيا بخمسة أهداف دون رد، ضمن فعاليات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا أوروغواي ومصر.

وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أسعى أولا أن أجدد ثقتي في لاعبي الأخضر، رغم الخسارة الثقيلة التي مني بها فريقنا، فالمباراة كانت صعبة".

وتابع "تعرضنا لهزيمة غير متوقعة، لكن روسيا لم تقدم شيئا، فقط نحن من قدمنا أداء شيء وربما يكون متواضع، وهذا سبب الخسارة اليوم".

ومضى

روسيا قدمت أداء جيدا، ونحن لم نظهر بشكل مناسب، ولكني لا أعتقد أن المنتخب الروسي قدم الكثير من أجل مفاجئتنا أثناء المباراة.

واستطرد "ظهرنا بمستوى متواضع، وهذا سبب خسارة اليوم، لذلك يجب أن نغير من خطتنا في المباريات المقبلة".

واختتم بقوله "علينا نسيان نتيجة اليوم، والتفكير في مبارياتنا المقبلة، لدى ثقة كبيرة بلاعبي السعودية".

ومن المقرر أن تواجه السعودية منتخب أوروغواي في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى يوم 20 يونيو/حزيران، فيما ستلعب مع المنتخب المصري يوم 25 يونيو/حزيران.