المنتخب السعودي يتعرض لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

جهينة نيوز

افتتح المنتخب الروسي صاحب الأرض كأس العالم 2018 بفوز ساحق بخماسية نظيفة على نظيره السعودي على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.

الخسارة السعودية التي خيبت آمال السعوديين في أولى أيام مونديال روسيا دفعت مشجعي المنتخب الى سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة الاخطاء الكبيرة التي ادات الى تلك النتيجة الساحقة.

وخسرت السعودية بنتيجة 5-0 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

هذا وتركزت معظم الصور والفيديوهات الساخرة على صور من المباراة كرد على التصريحات السابقة للاعبي المنتخب السعودي غلب عليها طابع الثقة الزائدة.